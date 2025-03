Nicola: "Cagliari al massimo contro il Monza, serve spinta tifosi"

"La sosta è servita per ricaricare le energie, fisiche e mentali, nel nostro caso anche per recuperare dei calciatori che avevano alcuni acciacchi. Luvumbo, Zappa e Coman si sono allenati con noi, anche se Coman dovrà stringere ancora un po' i denti. Lo porterò comunque con noi: mancano solo nove partite, più si sta insieme meglio è, e nel corso di una gara c'è chi è importante per novanta minuti e chi può esserlo in venti. L'utilizzo di Zappa e Luvumbo? Se non all'inizio sarà magari in corso d'opera, vedremo. Bisogna anche prevenire nuove potenziali problematiche". Così l'allenatore del Cagliari Davide Nicola in vista della partita di campionato contro il Monza domani a mezzogiorno. "Nesta ha un suo modo specifico di stare in campo, nelle ultime due gare ha apportato anche degli accorgimenti. È stato un calciatore di altissimo livello e conosce bene il calcio, a prescindere dagli obiettivi. Di certo la loro filosofia rispetto a Bocchetti e, quindi alla gara di andata, è cambiata - ha aggiunto - in quell'occasione il Monza aveva giocato con una difesa a 3, con l'aiuto di due esterni. Grosso modo questo non è cambiato, varia il punto di riferimento: prima era l'uomo, quindi più aggressività, ora vedo che lavorano bene di reparto, restano compatti, cercano di tenere le linee alla giusta altezza di campo, senza concedere spazi. Ma se sono lì a lottare per il nostro stesso obiettivo significa che oltre ai pregi hanno inevitabilmente qualche difetto". Abbiamo analizzato la gara per preparare la prestazione, lo spartito, la strategia da intraprendere per amplificare le nostre qualità e sfruttare i loro difetti. Dovremo dare il massimo sino alla fine", ha ribadito Nicola. "Domani dovremo essere carichi, dosando la giusta adrenalina e il giusto equilibrio. Senza trasformare tutto questo in frenesia. Allo stesso tempo sarà fondamentale l'aiuto del nostro pubblico, che dovrà dare una mano anche ai più giovani ad essere lucidi", ha concluso.