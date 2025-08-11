Nico Paz: "Felice e concentrato sul Como, non penso al futuro"

Al Como "sono felice, siamo una buona squadra, con un ottimo staff e in una città e in un contesto bellissimi. Non potrei chiedere di più in questo momento". Così Nico Paz in una intervista rilasciata al quotidiano spagnolo 'Sport'. "E' fondamentale per i giocatori della nostra età andare in una squadra in cui l'allenatore si fida di te, in cui sei una necessità per il tecnico e non solo una scommessa per il club - ha aggiunto il calciatore spagnolo parlando del rapporto con Cesc Fabregas - Sto imparando molto da lui, è stato tra i migliori al mondo ed è una persona che mi aiuta molto a continuare a crescere e a sfruttare al meglio questo importante palcoscenico". Nico Paz è cresciuto calcisticamente al Real Madrid, che vanta una 'recompra' dal club lariano. "Ci saranno sempre molte chiacchiere ma sono calmo e concentrato sul Como. Sta per iniziare una stagione molto importante, in cui potremo fare molto bene - ha proseguito - Non vedo l'ora di giocare la prima partita di campionato per mostrare al mondo di cosa è capace il Como. Sono molto emozionato. Sono concentrato sul Como, i posto a cui appartengo. Non ho idea del futuro, non so nemmeno cosa farò domani. Se ho parlato con Xabi Alonso? Non ho mai parlato con lui, non ho avuto il piacere di incontrarlo. Come giocatore, è stato una leggenda del Real Madrid e un ottimo calciatore", ha concluso lo spagnolo.