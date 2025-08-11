Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Nico Paz: "Felice e concentrato sul Como, non penso al futuro"

11 Ago 2025 - 18:01

Al Como "sono felice, siamo una buona squadra, con un ottimo staff e in una città e in un contesto bellissimi. Non potrei chiedere di più in questo momento". Così Nico Paz in una intervista rilasciata al quotidiano spagnolo 'Sport'. "E' fondamentale per i giocatori della nostra età andare in una squadra in cui l'allenatore si fida di te, in cui sei una necessità per il tecnico e non solo una scommessa per il club - ha aggiunto il calciatore spagnolo parlando del rapporto con Cesc Fabregas - Sto imparando molto da lui, è stato tra i migliori al mondo ed è una persona che mi aiuta molto a continuare a crescere e a sfruttare al meglio questo importante palcoscenico". Nico Paz è cresciuto calcisticamente al Real Madrid, che vanta una 'recompra' dal club lariano. "Ci saranno sempre molte chiacchiere ma sono calmo e concentrato sul Como. Sta per iniziare una stagione molto importante, in cui potremo fare molto bene - ha proseguito - Non vedo l'ora di giocare la prima partita di campionato per mostrare al mondo di cosa è capace il Como. Sono molto emozionato. Sono concentrato sul Como, i posto a cui appartengo. Non ho idea del futuro, non so nemmeno cosa farò domani. Se ho parlato con Xabi Alonso? Non ho mai parlato con lui, non ho avuto il piacere di incontrarlo. Come giocatore, è stato una leggenda del Real Madrid e un ottimo calciatore", ha concluso lo spagnolo.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:25
CR7 non si arrende

CR7 non si arrende

01:31
Atalanta -Opatija 3-3

Atalanta -Opatija 3-3

01:27
Barcellona-Como 5-0

Barcellona-Como 5-0

01:31
Napoli-Sorrento 4-0

Napoli-Sorrento 4-0

01:28
Chelsea-Milan 4-1

Chelsea-Milan 4-1

01:32
Dortmund-Juventus 1-2

Dortmund-Juventus 1-2

01:45
Gli italiani più ricchi

Gli italiani più ricchi

01:39
Non solo Calabria

Non solo Calabria

01:46
L'arma in più della Roma

L'arma in più della Roma

01:33
Preliminari Coppa Italia

Preliminari Coppa Italia

01:23
Inter, ancora 2 test

Inter, ancora 2 test

01:30
De Winter story

De Winter story

01:08
MCH ATALANTA-OPATIJA 3-3 MCH

Atalanta bloccata da una squadra di Serie B croata: 3-3

03:09
MCH MAN UNITED FIORENTINA MCH

La Fiorentina tiene testa allo United poi cede ai rigori: gli highlights

00:52
MCH NAPOLI-SORRENTO 4-0 10/8 MCH

Napoli, doppietta di Lukaku nel 4-0 al Sorrento

01:25
CR7 non si arrende

CR7 non si arrende

I più visti di Calcio

MCH NAPOLI-SORRENTO 4-0 10/8 MCH

Napoli, doppietta di Lukaku nel 4-0 al Sorrento

MCH MONACO-INTER 1-2 con effetti MCH

L'Inter in 10 passa a Monaco con Lautaro e Bonny: gli highlights

MCH LEEDS-MILAN 9/8 MCH

Milan, solo un pari con il Leeds: finisce 1-1

DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

MCH COLONIA-ATALANTA 4-0 MCH

Atalanta, che scoppola con il Colonia: highlights

MCH TRIPLETTA CR7 MCH

CR7 scatenato: tripletta nel 4-0 dell'Al-Nassr contro il Rio Ave

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:01
Nico Paz: "Felice e concentrato sul Como, non penso al futuro"
17:03
Campobasso-Casertana: in Questura riunione Gos per piano sicurezza
16:55
Spagna, la Federcalcio dà il via libera a disputare match di Liga negli Usa
16:53
Supercoppa Uefa, Psg-Tottenham: Udine blindata con mille agenti
16:01
Luis Enrique: "Vogliamo altri trofei, ma l'obiettivo è migliorare"