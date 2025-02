Nico Gonzalez: "Contento per la vittoria, continuare così"

"Abbiamo regalato il primo tempo, nel secondo abbiamo iniziato a tenere la palla. Sono contento per la vittoria di oggi, dobbiamo continuare così, su questa strada. Oggi abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci". Lo ha detto l'attaccante della Juventus Nico Gonzalez in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta sull'Inter. "Il Napoli in testa dista 10 punti? A me piace essere onesto, non posso pensare al Napoli adesso devo pensare al Psv, noi vogliamo andare agli ottavi di Champions - ha aggiunto - Però per riuscirci dobbiamo lottare e combattere. Non sarà una partita facile mercoledì, dobbiamo continuare a lottare e combattere".