NEYMAR ANCORA INFORTUNATO, DUE SETTIMANE DOPO IL RIENTRO

Neymar, che è tornato a giocare due settimane fa dopo un anno di assenza a causa di un grave infortunio, ha dovuto lasciare il campo durante la vittoria per 3-0 in Champions League asiatica del suo club saudita Al-Hilal contro la squadra iraniana di Esteghlal, Il 32enne brasiliano è entrato in campo al 58', mentre Al-Hilal era già 2-0 grazie all'attaccante serbo Aleksandar Mitrovic. Ma il miglior marcatore della storia del Brasile ha avuto un problema alla coscia e, pochi minuti dopo aver ricevuto cure in campo, è stato sostituito all'86'. Ha lasciato il campo tenendosi i muscoli posteriori della coscia. La star brasiliana si era infortunata al legamento crociato e al menisco il 17 ottobre 2023 con il Brasile nella partita delle qualificazioni per i Mondiali 2026 contro l'Uruguay. Il 21 ottobre ha giocato per la prima volta in una competizione ufficiale, entrando nel 77'contro l'Al-Aïn, negli Emirati Arabi Uniti, sempre nella Champions League asiatica. Prima del suo infortunio, Neymar aveva giocato solo cinque partite con il club saudita che ha raggiunto nell'agosto 2023 dal Paris SG per circa 100 milioni di euro a stagione, secondo i media.