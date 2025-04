Paura in casa Newcastle per le condizioni del tecnico Eddie Howe. Dalla serata di venerdì infatti, il tecnico dei Magpies è ricoverato all'ospedale: da giorni accusava dei malori e non sarà in panchina in occasione della sfida con il Manchester United. "È cosciente e parla con la famiglia - ha fatto sapere il club inglese in un comunicato -. In queste ore sta continuando a ricevere cure specialistiche e a svolgere degli accertamenti".