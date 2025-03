Newcastle, parata su bus scoperto per vittoria Coppa di Lega

Porre fine a 70 anni di attesa per un trofeo nazionale merita una festa. Il Newcastle ne avrà una sabato quando la squadra terrà una parata su un autobus scoperto per celebrare il suo titolo di Coppa di Lega inglese. Si prevede che parteciperanno più di 150.000 tifosi. Il percorso della parata parte da St James' Park, attraversa il centro città e termina al Town Moor, dove è stato eretto un palco per un evento di un'ora che includerà commenti dei giocatori e un sollevamento del trofeo. La squadra di Eddie Howe e dell'azzurro Sandro Tonali ha battuto il Liverpool 2-1 quasi due settimane fa allo stadio di Wembley per il suo primo importante trofeo nazionale dalla FA Cup del 1955.