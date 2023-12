Newcastle-Milan, Tonali in tribuna con Moncada per vedere la Youth League

© twitter

Ospite speciale a Whitley Park per la gara di Youth League tra Newcastle e Milan in vista del big match di questa sera di Champions tra gli uomini di Pioli e quelli di Howe a St James' Park. Sugli spalti c'è infatti anche l'ex rossonero Sandro Tonali. Attualmente squalificato per il caso scommesse, il centrocampista passato in estate al club inglese si è accomodato accanto al dirigente milanista Geoffrey Moncada per assistere alla gara, confrontarsi e scambiare qualche opinione.