Italia, Retegui: "Ho desiderato tanto la maglia azzurra: l'ho scelta"

Dopo i due gol segnati al Venezuela, è partito il tormentone: "Ma allora l'Italia ha finalmente trovato il bomber!". Mateo Retegui, il bomber in questione, preferisce non andare in scia ai titoloni e tiene un profilo basso: "Sono contento di aver mostrato al ct Spalletti il mio valore ma due gol non bastano. So che non devo fermarmi. So che devo lavorare duro e mantenere i piedi per terra". L'attaccante del Genoa sottolinea il suo amore per la maglia azzurra: "L'ho desiderata tantissimo e farò sempre il massimo per meritarla. Ora però sono felice, finalmente posso dirlo. Ho fatto bene a venire in Italia, la Nazionale l’ho scelta e intendo giocarci il più possibile".