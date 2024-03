Italia, Retegui e niente altro: per l'Europeo la strada è lunga

Se il problema era, ed è, quello di trovare un centravanti che ci guidasse a Euro 2024, la ricerca di Luciano Spalletti può essere considerata chiusa. Mateo Retegui è certamente l'uomo di cui avevamo bisogno. Non ruba lo sguardo con giocate mirabolanti, ma segna e fa quello che deve fare, vale a dire contribuisce al gioco offensivo e permette alla squadra di avere un uomo cui appoggiarsi per salire. Il punto è semmai un altro: fatta salva la prestazione dell'attaccante del Genoa, dalla trasferta americana, che si concluderà domenica con la sfida all'Ecuador, non c'è davvero nulla da salvare. Male la difesa, male il centrocampo, male gli esterni offensivi. Trovare un giocatore che si sia distinto è impresa assai ardua, anche se una prestazione non proprio all'altezza era più che pronosticabile: partita inserita nel bel mezzo della stagione, nel suo momento decisivo a voler essere precisi, e arricchita dal volo trans-Oceanico che, era logico pensarlo, altro non poteva fare che affaticare ulteriormente il gruppo. Ma è una questione di soldi e a quelli, per motivi inutili da elencare, non si rinuncia.