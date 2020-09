Italia, Mancini: "Agli Europei per vincere"

Roberto Mancini non nasconde le ambizioni verso gli Europei del prossimo anno: "Andiamo per vincere, l'Italia deve sempre partire per vincere, anche quando non sembra essere tra le favorite. Per quella che è la nostra storia, puntiamo al massimo". Il ct azzurro aspetterà Zaniolo: "Gli ho parlato qualche giorno fa, speriamo di rivederlo al più presto: è un ragazzo giovane, ha il tempo per recuperare e venire agli Europei".