Idea Fifa per le Nazionali: si va verso un'abbuffata invernale

SIMONE MALAGUTTI

Il coronavirus rischia di condizionare il calcio ancora per molti mesi, e così ecco la nuova idea con cui la FIFA spera di dribblare l’eventuale protrarsi dell’emergenza. Il discorso è questo: invece di disputare due partite delle nazionali in settembre, due in ottobre e due in novembre, prendiamoci più tempo per combattere il virus. Eliminiamo le finestre di settembre e ottobre e creiamo una mega-finestra di 3/4 settimane tra novembre e dicembre, in cui le nazionali potranno giocare non solo le 6 gare del calendario di Nations League, ma anche le eventuali 2 amichevoli previste per marzo 2021. Totale: otto partite nel giro di un mese, due alla settimana.

Per ora è un’idea, la FIFA infatti non la smentisce, anzi, conferma di essere alla ricerca di qualunque soluzione possa consentire di disputare tutte le competizioni senza che i calendari dei singoli campionati si pestino i piedi con gli impegni delle nazionali. Questa la risposta ufficiale pervenuta a Sportmediaset: “La Fifa il 18 marzo ha creato un gruppo di lavoro incaricato di monitorare l’evoluzione dell’emergenza, promuovere la collaborazione tra tutte le confederazioni e studiare un calendario delle gare internazionali che sia condiviso. Attualmente ci sono molte ipotesi sul tavolo. La Fifa farà del suomeglio per trovare una soluzione ideale per tutti”.



La UEFA però è fredda sull’argomento, preferisce rinunciare solo alla finestra di settembre (attualmente la più a rischio per il coronavirus) e allargare di qualche giorno le due finestre di ottobre e novembre facendo disputare alle nazionali tre partite in ognuna di queste. Inoltre, non è propensa a rinunciare alla finestra amichevole del prossimo marzo. Stando all’idea della FIFA, l’italia vedrebbe quindi concentrati nell’arco di un mese invernale i doppi impegni di Nations League (andata e ritorno) contro Bosnia, Olanda e Polonia. A questi, sempre secondo la FIFA, potrebbero aggiungersi le due amichevoli di marzo 2021, magari quelle saltate lo scorso marzo contro Inghilterra e Germania.

Ci sarebbe poi anche il problema di conciliare l'idea della Fifa con il calendario di Champions League. Champions che però potrebbe guadagnare spazi nelle settimane delle finestre per le nazionali (settembre e ottobre) eventualmente cancellate.



In ogni caso, sempre più probabile che sia un’Italia senza Balotelli. A Sportmediaset abbiamo più volte ribadito che Mancini, pur essendo un grande estimatore di Supermario, si è praticamente arreso e non lo considera più funzionale al suo progetto: “Si accontenta di giocare al 50%, e non va bene! Deve lavorare di più per la squadra. In Nazionale abbiamo bisogno di questo”.



Imparerà a farlo? A quanto pare no. Ai più, è sfuggita la parte più significativa della diretta instagram tra Balotelli e Matri: “Volevano trasformarmi in un maratoneta delle Olimpiadi. O faccio gol, o corro. Se corro i gol non li faccio!”. Mario è il primo ad ammetterlo: non sarà mai quel tipo di giocatore. Bye bye maglia azzurra.

IL CALENDARIO DELL'ITALIA

4/9 Italia-Bosnia

7/9 Olanda-Italia

8/10 Polonia-Italia

11/10 Italia-Olanda

14/11 Italia-Polonia

17/11 Bosnia-Italia