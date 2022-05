Finalissima 2022, ecco la coppa che si contenderanno Italia e Argentina

Alla vigilia della Finalissima 2022, la Uefa ha diffuso le immagini del trofeo che Italia e Argentina si contenderanno mercoledì sera a Wembley. Ispirato all'originale Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa, che è stata assegnata solamente in due edizioni prima dell'avvento della Confederations Cup, è realizzato in ottone rivestito d'argento, pesa circa 8,5 kg ed è alto 45 cm. Il pezzo mantiene lo spirito classico risalente agli anni '80, ma con una nuova base e una finitura nichelata grigio scuro che aiuta a modernizzarlo. Il nuovo design è stato curato da Valentina Losa, che con la sua Gde Bertoni di Paderno Dugnano produce trofei per le più importanti competizioni internazionali.

© uefa