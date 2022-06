Chiellini: "La sconfitta non cancella ciò che è stato, ora mi attendo un periodo difficile"

L'ADDIO

Il capitano azzurro saluta: "Tutti in Italia devono stare vicino a questo gruppo"

Non ha concluso nel migliore dei modi che avrebbe voluto, ma per Giorgio Chiellini l'ultima partita con la Nazionale italiana di calcio è stata comunque un'emozione. "Speravamo di vincere partita e trofeo, sapevamo sarebbe stato difficile ma la sconfitta non cancella ciò che è stato - ha commentato alla Rai dopo la Finalissima persa contro l'Argentina -. Ora mi aspetto un periodo difficile, c'è bisogno che tutti stiano vicini a questo gruppo che deve fare tanto". Italia, Chiellini premiato dalla Figc













"È un peccato perché nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto noi e ci siamo rovinati il match da soli, ma soprattutto in questo momento loro sono troppo più forti, hanno fiducia e sono squadra, sembrano noi un anno fa - ha proseguito Chiellini -. Ora bisogna ripartire e stare vicini a questa squadra, ci saranno delle batoste da prendere per crescere".

Infine un commento sull'identikit del suo erede: "Deve innanzitutto avere voglia di migliorarsi continuamente. Io sono arrivato fin qui iniziando una carriera da difensore 'old style' per poi crescere e adattarmi. Mi auguro che non si perda la voglia di marcare duro e stare attaccato all'uomo, anche se oggi ai difensori si chiede anche di saper giocare a calcio. Un giusto mix di queste cose è fondamentale".

SU INSTAGRAM: "VIAGGIO BELLISSIMO"