Cagliari, primi gol in amichevole

Primi gol nell'amichevole in ritiro contro una rappresentativa locale. E prime parole della nuova stagione dei due veterani della squadra, Alessandro Deiola e Gabriele Zappa. Proprio di Deiola il primo gol del test di questo pomeriggio. "Stiamo lavorando con grande entusiasmo - ha spiegato il centrocampista di San Gavino - sappiamo che la scelta di mister Pisacane è qualcosa di bello e importante, vogliamo prepararci al meglio. Siamo contenti di affrontare questa nuova avventura con lui perché sappiamo chi è, avendoci giocato insieme so cosa può darci. Siamo felici di averlo al nostro comando. Essendo stato compagno del mister per sei stagioni, e addirittura era lui il mio primo compagno di stanza nella prima trasferta con la prima squadra, si è creato un grande legame". La nuova squadra? "È importantissimo aver ancora con noi Caprile, Piccoli, Adopo e Zortea, perché ci danno energia e qualità in più, con un anno aggiuntivo di esperienza a grande livello. Sono giocatori importanti e con ulteriori margini di miglioramento. Penso che potranno darci una grossa mano per crescere come squadra. Sono contentissimo che siano con noi dopo l'ottima annata scorsa". Zappa, spesso al centro di voci di mercato, lo dice chiaro: "Non penso ad andare via, sono molto legato al Cagliari e per me in questo momento è la mia casa. Lo dico sempre a mia moglie e ai miei amici: casa è Cagliari. Finché sarò qua darò il 120% per questa maglia, non penso al mercato". Il futuro? "Non ho la sfera di cristallo per ciò che potremo fare e nello specifico cambiare rispetto al passato, ma so che il mister è molto preparato e siamo pronti a lottare tutti insieme per questi colori. Lui conosce sicuramente meglio di altri l'ambiente e questa famiglia, rispetto ad alcuni suoi predecessori. Obiettivi? Mi piacerebbe fare qualche assist in più". Zappa conosce il nuovo arrivato Borrelli: "Insieme abbiamo fatto una bellissima salvezza a Pescara, stiamo cercando di farlo ambientare come tutti i giovani e nuovi arrivati in generale".