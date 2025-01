Nazionale, Under 15 supera 1-0 Slovenia in amichevole

Comincia con una vittoria il 2025 della Nazionale Under 15, che supera i pari età della Slovenia per 1-0 allo Stadio 'Gino Colaussi' di Gradisca d'Isonzo nella prima delle due amichevoli in programma. A decidere l'incontro in favore degli Azzurrini è stata la rete di Maximilian Donner, attaccante del Borussia Mönchengladbach, siglata al 78'. "È stata una partita tosta - specifica il tecnico Enrico Battisti - sia per il livello agonistico dei nostri avversari sia perché i ragazzi non erano al massimo della condizione fisica. Anche se possiamo fare meglio sotto l'aspetto tecnico, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché sono stati bravi a leggere e interpretare i momenti della partita, dimostrando grande maturità".L'Italia scende in campo con il 4-3-1-2, con Scaglione dietro alla coppia d'attacco formata da Croci e Matera. La Slovenia risponde con il 4-1-4-1, dove Leljak è l'unico riferimento offensivo. Gli Azzurrini partono con il piede giusto e, in avvio, vanno subito vicini al gol, ma il destro di Scaglione, direttamente da calcio di punizione dai 25 metri, termina di poco a lato alla sinistra. La reazione avversaria non tarda ad arrivare e, una manciata di minuti più tardi, è necessario il miglior Vischi per neutralizzare il diagonale dalla destra di Grabljevec, prima che Ružnic, sulla respinta, fallisca il tap-in di testa, spedendo alto sopra la traversa da posizione ravvicinata. Poco prima dell'intervallo, la formazione di Battisti torna a farsi vedere dalle parti della porta slovena, ma il sinistro rasoterra del solito Scaglione è bloccato a terra da un attento Pirih, posizionato centralmente.Nella ripresa, in cui entrambe le squadre effettuano diverse sostituzioni, la prima occasione dell'incontro è per la Slovenia, ma il velenoso diagonale dalla destra di Grabljevec finisce sul fondo. Gli Azzurrini non ci stanno e, poco dopo, impegnano l'estremo difensore avversario con un bel sinistro dalla distanza del neoentrato Bernamonte. Non trascorre neanche un giro d'orologio che l'Italia ci riprova, stavolta con Donner, ma il destro a giro, dal lato sinistro dell'area di rigore slovena, del numero 9 azzurro finisce sull'esterno della rete sul primo palo. I ragazzi di Battisti continuano ad attaccare e, prima con Salvai poi con Donner, entrambi sugli sviluppi di un cross di Samà dalla sinistra, si vedono negare la gioia del gol dal numero 1 sloveno. Al 78' gli Azzurrini trovano il meritato vantaggio: ancora Donner, il più attivo dei suoi, approfitta di una debole respinta del portiere avversario e, con il sinistro, realizza il tap-in vincente da due passi. L'Italia tornerà in campo allo Stadio 'Gino Colaussi' di Gradisca d'Isonzo contro i pari età della Slovenia giovedì 23 gennaio (ore 11): "Mi aspetto una partita diversa - aggiunge Battisti -, in cui vorrei che fossimo più brillanti. Chiaramente darò spazio a tutti coloro che hanno giocato meno o che non sono neanche entrati, perché l'obiettivo di questi test amichevoli consiste nel valutare tutti i ragazzi a disposizione".