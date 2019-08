Dopo il successo di metà agosto in Slovenia, la Nazionale Under 19 torna in campo per affrontare i pari età di Olanda e Svizzera in occasione delle amichevoli in programma rispettivamente venerdì 6 settembre a Fiorenzuola D'Arda e lunedi' 9 settembre (ore 14.30) a Colorno. Prosegue quindi il percorso di preparazione alla prima fase delle qualificazioni europee, che dal 13 al 19 novembre vedrà l'Italia ospitare Slovacchia, Cipro e Malta. L'elenco dei convocati. Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Alessandro Russo (Sassuolo); Difensori: Nicolo' Armini (Lazio), Federico Bonini (Virtus Entella), Devid Eugene Bouah (Roma), Giorgio Brogni (Atalanta), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Michael Ntube (Inter), Memeh Caleb Okoli (Atalanta), Fabio Ponsi (Fiorentina); Centrocampisti: Luca Chierico (Roma), Nicolo' Fagioli (Juventus); Davide Ghislandi (Atalanta), Jean Freddi Greco (Torino), Manu Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Daniel Maldini (Milan), Alessio Riccardi (Roma), Samuele Ricci (Empoli), Nicolo' Rovella (Genoa); Attaccanti: Gianmarco Cangiano (Bologna), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Pietro Rovaglia (Chievo Verona), Eddie Anthony Mora Salcedo (Verona).