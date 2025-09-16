Nazionale, ct Gattuso in visita al Genoa

È ripartito da Genova il tour di Gennaro Gattuso nei centri sportivi dei club di Serie A in vista dei prossimi impegni ufficiali nelle qualificazioni al Mondiale del 2026, che vedranno l'Italia in campo l'11 ottobre a Tallinn contro l'Estonia e il 14 ottobre a Udine contro Israele. Il commissario tecnico ha fatto visita al Genoa, che ieri ha pareggiato 1-1 a Como nel posticipo della 3ª giornata del campionato di Serie A. Accompagnato dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, Gattuso è stato accolto al Centro Sportivo Signorini dal consigliere di amministrazione del club Razvan Rat, dal direttore operativo Flavio Ricciardella, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal segretario generale Diodato Abagnara, dal segretario sportivo Pantaleo Longo e dal club manager Marco Rossi, quest'ultimo suo ex compagno di squadra ai tempi della Salernitana. Dopo aver pranzato con il tecnico Patrick Vieira e con il suo staff, il Ct ha quindi incontrato i calciatori rossoblù per poi assistere alla seduta di allenamento.