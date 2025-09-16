Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Nazionale, ct Gattuso in visita al Genoa

16 Set 2025 - 19:14

È ripartito da Genova il tour di Gennaro Gattuso nei centri sportivi dei club di Serie A in vista dei prossimi impegni ufficiali nelle qualificazioni al Mondiale del 2026, che vedranno l'Italia in campo l'11 ottobre a Tallinn contro l'Estonia e il 14 ottobre a Udine contro Israele. Il commissario tecnico ha fatto visita al Genoa, che ieri ha pareggiato 1-1 a Como nel posticipo della 3ª giornata del campionato di Serie A. Accompagnato dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, Gattuso è stato accolto al Centro Sportivo Signorini dal consigliere di amministrazione del club Razvan Rat, dal direttore operativo Flavio Ricciardella, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal segretario generale Diodato Abagnara, dal segretario sportivo Pantaleo Longo e dal club manager Marco Rossi, quest'ultimo suo ex compagno di squadra ai tempi della Salernitana. Dopo aver pranzato con il tecnico Patrick Vieira e con il suo staff, il Ct ha quindi incontrato i calciatori rossoblù per poi assistere alla seduta di allenamento. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:04
Como-Genoa 1-1: gli highlights

Como-Genoa 1-1: gli highlights

01:59
DICH DE ROON PRE PSG DICH

De Roon: "Ci siamo meritati di giocare queste partite"

02:11
DICH JURIC PRE PSG DICH

Juric: "Psg ha pochissimi punti deboli, ma ci sono e cercheremo di sfruttarli"

01:29
Addio a Franco Ligas

Addio a Franco Ligas

01:29
Sci, tragedia Franzoso

Sci, tragedia Franzoso

01:28
Capitale verso il derby

Capitale verso il derby

01:55
Serie A, casi da moviola

Serie A, casi da moviola

02:45
Il Max-2 rossonero

Max e quell'allergia alla giacca

01:38
Leao e Maignan no Udine

Leao e Maignan saltano la trasferta di Udine

01:22
Il ritorno di Scalvini

Atalanta, Scalvini è tornato

01:40
Da un derby all'altro

Donnarumma, da un derby all'altro

01:32
Napoli, giovedì il City

Il Napoli alla prova Manchester City

02:02
Inter domani ad Amsterdam

L'Inter prova il colpaccio ad Amsterdam

02:46
Juve, debutto Champions

Juve, debutto Champions

02:17
Da Yildiz a Yil-diez

Da Yildiz a Yil-diez

03:04
Como-Genoa 1-1: gli highlights

Como-Genoa 1-1: gli highlights

I più visti di Calcio

DICH TUDOR POST VITTORIA 13/9 DICH

Juve, Tudor: "Bella vittoria contro una grande squadra. Cambi indovinati sì ma..."

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Inter domani ad Amsterdam

L'Inter prova il colpaccio ad Amsterdam

MCH MAIGNAN IN STAMPELLE MCH

Milan, Maignan lascia lo stadio in stampelle

SRV RULLO WEEKEND MOVIOLA: ERRORI E REFCAM 15/9 SRV

Arbitri, refcam e polemiche: in due sotto accusa

Inter, avvio difficile

Inter, andamento troppo lento

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:05
Crotone calcio, misura tribunale non punitiva ma di tutela
20:48
Inter, Dumfries: "Vogliamo iniziare col piede giusto"
20:03
Staff nazionali donne a Coverciano, Soncin 'possiamo crescere ancora'
19:20
Champions: Inter in ritardo ad Amsterdam, slitta conferenza
19:14
Nazionale, ct Gattuso in visita al Genoa