NATIONS LEAGUE DONNE: ITALIA CON DANIMARCA, SVEZIA E GALLES

Saranno la Danimarca, le vice campionesse olimpiche della Svezia e il Galles le avversarie della nazionale femminile di calcio nel girone della seconda edizione della Uefa Women's Nations League. È questo l'esito del sorteggio che si è tenuto oggi a Nyon sotto lo sguardo attento del ct Andrea Soncin. Le azzurre - proprio come lo scorso anno - sono state inserite nel Gruppo 4 della Lega A, quella riservata alle selezioni con il ranking più alto. "È un girone di alto livello, come ormai succede sempre con la nuova formula della competizione - ha commentato Soncin - affronteremo tre squadre molto diverse tra loro: la Svezia la conosciamo bene avendola già affrontata due volte, la Danimarca dopo una piccola flessione sta tornando ai suoi livelli grazie a calciatrici forti e con grande esperienza internazionale, molte delle quali giocano in Italia, mentre il Galles è una nazionale fisica con tante ragazze che militano nel campionato inglese. Nell'ultimo anno abbiamo dimostrato di poter vincere con tutte le avversarie, quindi affronteremo questo cammino con grande fiducia". La fase a gironi della competizione - in programma da febbraio a giugno 2025 - determinerà le quattro squadre che accederanno alle Finals e anche le promozioni e le retrocessioni tra le leghe in vista delle qualificazioni europee per la prossima edizione del Mondiale, che si disputerà nell'estate del 2027 in Brasile. Le prime due classificate di ogni girone rimarranno in Lega A per le qualificazioni europee al Mondiale del 2027; le terze classificate disputeranno gli spareggi contro le seconde di ogni raggruppamento della Lega B (le vincitrici saranno inserite in Lega A, le sconfitte andranno in Lega B). Le squadre classificate al quarto posto saranno invece automaticamente retrocesse in Lega B. Le vincitrici dei quattro gironi della Lega A - composta da 16 squadre come la Lega B, mentre la Lega C da 21 - si qualificheranno per la Final Four, che rispetto alla prima edizione sarà organizzata con gare d'andata e ritorno (è prevista anche la finale per il terzo posto)