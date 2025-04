Nations league, Azzurre in Svezia per la terza partita

L'Italia vola in Svezia per la terza partita di Nations League donne. Le azzurre a caccia della prima vittoria in casa delle scandinave. Dopo l'ultimo allenamento effettuato questa mattina nel quartier generale di Coverciano, nel pomeriggio ha preso il via la trasferta scandinava delle Azzurre, attese venerdì 4 aprile (ore 19, diretta su Rai Sport) e martedì 8 aprile (ore 18, diretta su Rai 2) dal terzo e quarto appuntamento di Nations League contro Svezia e Danimarca. Trovare il primo successo in casa di una delle due corazzate per fare un passo deciso verso l'obiettivo prefissato, che è quello di rimanere in Lega A evitando spareggi o retrocessione: per riuscirci servirà chiudere il Gruppo 4 almeno al secondo posto, piazzamento che l'Italia condivide con la Danimarca, favorita al momento dal 3-1 nello scontro diretto disputato lo scorso 25 febbraio al La Spezia. La squadra di Andrea Soncin punta a ripetere le imprese già centrate a fine 2023 e fine 2024 sui campi della Spagna campione del Mondo e della Germania. Domani alle 17.45 le 29 calciatrici a disposizione del tecnico Soncin effettueranno la rifinitura nell'impianto che farà da cornice al match, in cui la selezione svedese potrà fare affidamento sulla spinta di circa 20mila spettatori. Un ambiente caldissimo che non intimorisce le Azzurre, pronte a vivere un'altra notte magica lontano da casa, prima di lanciarsi all'inseguimento dell'acuto - e di un'altra prima volta - in Danimarca, mai sconfitta nei sei precedenti. Ma ci sarà tempo per pensare ai 90' di Herning, ora testa e gambe sono proiettate solo a venerdì.