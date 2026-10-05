Nations League, allarme virus nella Svezia: Potter senza 11 giocatori

Il medico della nazionale svedese Jonas Werner ha fatto il punto della situazione illustrando le misure di contenzione messe in atto dallo staff: "Stiamo facendo tutto il possibile per limitare la diffusione dell'infezione e monitoriamo con attenzione le condizioni dei giocatori che si sono ammalati". Per scongiurare una catena di contagi, i calciatori sintomatici sono stati posti in isolamento. La federazione è dovuta correre ai ripari convocando d'urgenza Felix Beijmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin, Ken Sema ed Eric Smith per integrare la rosa. Lo stesso Potter ha manifestato tutto il suo sconforto per una situazione senza precedenti: "Non avevo mai affrontato una situazione con così tanti problemi contemporaneamente".