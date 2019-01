Napoli, si va verso il "no" al ricorso per Koulibaly

18/01/2019

Si affievoliscono le speranze per Kalidou Koulibaly. In attesa dell'ufficialità, si va verso il "no" da parte della Corte federale d'appello della Figc, al ricorso presentato dal Napoli contro la squalifica inflitta al difensore azzurro, espulso nel finale del match con l'Inter. Koulibaly, dunque, salterebbe anche la sfida di domenica contro la Lazio. Il giocatore era presente, accompagnato dal legale del club Mattia Grassani e dal presidente Aurelio de Laurentiis.