Napoli, Insigne saluta Callejon: "Mi mancherà il tuo taglio in area"

Quella contro il Barcellona è stata l'ultima gara in maglia Napoli di José Maria Callejon, che dice addio dopo 7 anni. Lorenzo Insigne, compagno di reparto e di tante battaglie, ha salutato l'amico e compagno con un post sul proprio profilo Instagram. "Caro José, purtroppo oggi le nostre strade si dividono. È stato un onore essere al tuo fianco in tutti questi anni. Ho avuto la fortuna di conoscere un uomo fantastico, un giocatore incredibile, un professionista esemplare - le sue toccanti parole -. Mi mancherà non trovarti nello spogliatoio, mi mancheranno le nostre risate e sì mi mancherà il tuo fantastico taglio in area di rigore. Ti auguro il meglio a te e alla tua fantastica famiglia. Buona fortuna amico mio".