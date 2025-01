Napoli, Conte: "Politano e Kvaratskhelia ko, Spinazzola è un'opzione"

"Io ho sempre rispetto per gli altri club, ma non dobbiamo temere nessuno - ha continuato -. Rispettiamo la Fiorentina perché sta facendo benissimo, ha ottimi giocatori molto forti in campo aperto ed è la squadra con più velocità come picchi durante la partita. Al tempo stesso però dobbiamo fare la nostra partita e provare a crescere ancora". "Questi momenti devono farci capire ancora di più che dobbiamo essere squadra - ha aggiunto -. Abbiamo 41 punti grazie a tutti i giocatori, i 24 che abbiamo, 21 di movimento, in questo percorso chi più chi meno ha contribuito ed è la cosa più importante perché non dobbiamo dipendere da niente e da nessuno". "Le mie squadre non dipendono mai da uno o due giocatori, col collettivo dobbiamo cercare di sopperire alle assenze che sono importanti ma non devono abbatterci ma dare più forza perché siamo sulla buona strada", ha proseguito.