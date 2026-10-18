Allegri sempre più nel mirino: dal turnover al gioco, ecco i capi d'accusa rivolti a Max

© italyphotopress
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Se al comando del Napoli non ci fosse uno come Massimiliano Allegri, forse l'esonero sarebbe già realtà. I numeri degli azzurri in questo primo scorcio di stagione sono tremendi: cinque sconfitte in nove partite con appena tre vittorie. E la sensazione di una squadra arrivata quasi a fine corsa, senza motivazioni e con poca fame. Il ko con il Venezia, soprattutto per come è maturato, ha acceso il campanello d'allarme: in pochi giorni Max si giocherà il suo futuro. Prima il Bodo Glimt in Champions e poi la Roma, due impegni tutt'altro che banali che diranno tantissimo.
Max chiede calma ma c'è poco da stare sereni: i tifosi del Napoli sono arrabbiati, altro che tranquilli. E se pure uno come De Bruyne, rimesso al centro del progetto da De Laurentiis dopo la scorsa stagione molto deludente, sbaglia i rigori si fa durissima. Allegri è nel mirino e tutti i quotidiani lo hanno bocciato sonoramente. "Alcune scelte sono inspiegabili - ha scritto Il Mattino -. Ci mette un'ora a togliere uno dei tre inutili centrali. Sbaglia qualsiasi cosa della formazione iniziale, compresi gli uomini che devono fare turnover. Schiera una coppia di attaccanti (Giovane e Lucca, ndr) che in un anno ha fatto due gol e ovviamente non vedono mai la porta. Quando si mette a urlare a squarciagola non c'è un calciatore che si giri verso la panchina. Uno strazio".
Poche righe che riassumono i capi d'accusa rivolti al tecnico toscano: il turnover sbagliato, le poche idee offensive e l'ennesimo gol regalato. Senza dimenticare il capitolo infortuni: col Venezia è finito ko anche Alisson Santos. La crisi è conclamata, e Allegri ci ha messo molto del suo. Adesso avrà pochi giorni per ribaltare letteralmente la situazione e tenersi la panchina. Dopo la sfida contro la Roma De Laurentiis farà il punto: servono a tutti i costi dei risultati.