Allegri sempre più nel mirino: dal turnover al gioco, ecco i capi d'accusa rivolti a Max

Max chiede calma ma c'è poco da stare sereni: i tifosi del Napoli sono arrabbiati, altro che tranquilli. E se pure uno come De Bruyne, rimesso al centro del progetto da De Laurentiis dopo la scorsa stagione molto deludente, sbaglia i rigori si fa durissima. Allegri è nel mirino e tutti i quotidiani lo hanno bocciato sonoramente. "Alcune scelte sono inspiegabili - ha scritto Il Mattino -. Ci mette un'ora a togliere uno dei tre inutili centrali. Sbaglia qualsiasi cosa della formazione iniziale, compresi gli uomini che devono fare turnover. Schiera una coppia di attaccanti (Giovane e Lucca, ndr) che in un anno ha fatto due gol e ovviamente non vedono mai la porta. Quando si mette a urlare a squarciagola non c'è un calciatore che si giri verso la panchina. Uno strazio".