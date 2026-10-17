Napoli: primo tempo imbarazzante, scudetto e Champions a rischio

I tre cambi di Allegri già sull'1-0 Venezia hanno funzionato per due terzi. Bravissimo Allison, bravino Hojlund, male invece De Bruyne e non solo per l'errore dal dischetto. Vero che il Napoli per quello che ha prodotto nell'ultima mezz'ora avrebbe magari meritato il pareggio. Ma è anche vero che è stato pure bravo Meret (ingannato sul gol da una deviazione decisiva di Rrahmani sul tiro di Adams) a chiudere sul Rrahmani veneziano (Albion) che - lanciato proprio da Adams - poteva raddoppiare senza il meritorio disturbo di Allison e la prodezza di piede del numero 1 azzurro.