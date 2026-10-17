Allegri: "Penalizzati dagli episodi. Non serve preoccupazione, ma lavorare con serenità"

© italyphotopress
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"No, assolutamente, non l'ho sentito. Capisco gli umori, ma in questo momento c'è solamente da lavorare con grande voglia, soprattutto per ribaltare la situazione in campionato e in Champions. Ci sono momenti nel calcio in cui le cose non vanno bene. Bisogna affrontarli con grande serietà e professionalità, lavorando per riuscire a fare gol nelle occasioni che creiamo. In questo momento la squadra può risentirne anche psicologicamente, ma è proprio adesso che bisogna tirare fuori l'orgoglio, il carattere e la rabbia, affinché già da martedì in Champions si possano vedere le cose in un altro modo”. Risponde così Max Allegri alla domanda se abbia sentito il presidente De Laurentiis in questo momento di crisi del suo Napoli. Difficile che un confronto possa avvenire prima di lunedì, quando AdL tornerà a Napoli. Essendo alla vigilia della partita contro il Bodo/Glimt, è probabile che i due possano vedersi dopo l'impegno europeo. Di certo si sa che De Laurentiis era molto arrabbiato dopo il match perso con il Villarreal ed è facile immaginare che il suo umore non sia migliorato dopo la partita di Venezia.
Proprio a proposito della gara del Penzo, Allegri ha dichiarato: "Abbiamo creato molto e commesso errori dietro. Commettiamo degli errori e veniamo penalizzati. Davanti abbiamo creato molto e non abbiamo segnato. Dobbiamo analizzare il momento con lucidità, abbiamo tempo per recuperare pensare alla Champions. Loro si sono difesi molto bene, noi non abbiamo allungato la linea. Nella ripresa è stata un'altra partita. Lucca? Credo che sia un buon giocatore, non è facile giocare in queste condizione. Questa è la rosa che abbiamo, con giocatori ottimi e con caratteristiche diverse. Non posso pensare di far giocare sempre gli stessi. Lui ha fatto la sua
parte, come tutti. Poi nel secondo tempo loro sono calati e noi abbiamo fatto la partita".
"Preoccupato? - ha aggiunto Allegri - In questo momento non serve esserlo, bisogna rimanere calmi, fare meglio
quello che stiamo facendo. In questo momento ci sono episodi che ci sono contro. Oggi la squadra è rimasta lucida, ma ci sono momenti in cui subisci al primo episodio. Sta a noi rovesciare questo momento. Alisson? Ha avuto un problemino tirando. Neres veniva da otto mesi di inattività, ne ha avuti sempre parecchi. Alisson è un giocatore che strappa e ha avuto una ricaduta. Dovremo avere la pazienza di fare con i giocatori che abbiamo. C'è da continuare a fare per ribaltare questa situazione. Ci sono momenti in cui le cose non vanno bene, con serenità dobbiamo metterci li e lavorare. In questo momento la squadra psicologicamente subisce il momento, ma bisogna tirar fuori la rabbia".
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