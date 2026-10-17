Allegri: "Penalizzati dagli episodi. Non serve preoccupazione, ma lavorare con serenità"

Proprio a proposito della gara del Penzo, Allegri ha dichiarato: "Abbiamo creato molto e commesso errori dietro. Commettiamo degli errori e veniamo penalizzati. Davanti abbiamo creato molto e non abbiamo segnato. Dobbiamo analizzare il momento con lucidità, abbiamo tempo per recuperare pensare alla Champions. Loro si sono difesi molto bene, noi non abbiamo allungato la linea. Nella ripresa è stata un'altra partita. Lucca? Credo che sia un buon giocatore, non è facile giocare in queste condizione. Questa è la rosa che abbiamo, con giocatori ottimi e con caratteristiche diverse. Non posso pensare di far giocare sempre gli stessi. Lui ha fatto la sua

parte, come tutti. Poi nel secondo tempo loro sono calati e noi abbiamo fatto la partita".