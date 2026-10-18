De Laurentiis blinda Allegri: Max sa rialzarsi dopo le partenze horror

Lo sappiamo, Massimiliano Allegri è un grande appassionato di equitazione. Per utilizzare una metafora ippica, ora al suo Napoli servirà una galoppata alla Varenne per prendere il gruppo di testa. Il deficit accumulato sia in campionato che in Champions League impone un'ardua rincorsa. Cinque cadute nelle due competizioni sono un bottino che comincia a generare qualche crepa alla panchina partenopea. E domani il treno per l'Europa che conta può staccarsi di sei lunghezze, mentre gli zero punti nella maxi-classifica continentale mettono spalle al muro Di Lorenzo e compagni.