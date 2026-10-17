Serie A, buona la prima per Nicola! Il Venezia vince 1-0 con la rete di Adams, crisi Napoli

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Il Napoli perde ancora, e lo fa al Penzo contro un Venezia galvanizzato dal cambio in panchina. A portare i primi punti agli arancioneroverdi in questo campionato è Akor Adams a inizio secondo tempo, bravo a sfruttare un’indecisione di Amir Rrahmani. La squadra di Allegri ha anche un’occasione dal dischetto, ma De Bruyne si fa parare il tiro da uno Stankovic sontuoso nel finale. Nicola si conferma imbattuto da subentrato.
LA PARTITA
Nella prima frazione non succede quasi nulla. Il primo squillo è dei padroni di casa, con Adams che lotta, vince un rimpallo con Badiashile, ma calcia tra le braccia di Meret. Il possesso del Napoli è sterile, e infatti la prima vera chance arriva su calcio piazzato, ma il tiro di Amir Rrahmani salvato sulla linea da Haps. La squadra di Allegri potrebbe avere un’altra grande occasione, ma sul cross basso di McTominay, Lucca liscia clamorosamente il pallone: finisce dunque 0-0 un primo tempo dai ritmi mai particolarmente alti.
La ripresa si apre subito con il vantaggio del Venezia. Su un lancio di Sohm, Adams vince un duello con Amir Rrahmani, che ne devia anche la conclusione in porta e mette fuori dai giochi Meret. Al 66’ potrebbe arrivare il colpo del k.o. di nuovo con il centravanti nigeriano, che in contropiede non serve Albion Rrahmani tutto solo, e calcia alto. Passano pochi secondi, e il Napoli ha la grande occasione per pareggiarla: Moreno stende Hojlund in area, ma dal dischetto De Bruyne si fa ipnotizzare da Stankovic.
A questo punto la squadra di Allegri si riversa in attacco, esponendosi alle ripartenze avversarie. Al 70’ Adams serve Albion Rrahmani, che conclude però debolmente. Negli ultimi 15’ è invece Stankovic show. Prima compie due uscite decisive su Hojlund, poi si rende protagonista di una parata bellissima su un tiro a giro di Lobotka. Nel finale il portiere dei lagunari si conferma sicuro, e non fa passare niente. Il Venezia ottiene i primi tre punti in campionato e Nicola si conferma imbattuto da subentrato: sono 4 vittorie e 2 pareggi in carriera. Terza sconfitta in sette partite di campionato per Allegri e il suo Napoli, che diventano 5 in 9 partite totali in stagione.
IL TABELLINO
VENEZIA (3-5-2): Stankovic, Halhal, Moreno (26’ s.t. Schingtienne), Juan Jesus; Haps (26’ s.t. Mazzocchi), Sohm (37’ s.t. Fanne), Basic (26’ s.t. Helgason), K.Perez, Hainaut; Yeboah (18’ s.t. Albion Rrahmani), Adams. Allenatore: Davide Nicola.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema (18’ s.t. Politano), Amir Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, Gilmour (9’ s.t. De Bruyne), Spinazzola (37’ s.t. Olivera); Giovane (9’ s.t. Alisson Santos), McTominay; Lucca (9’ s.t. Hojlund). Allenatore: Massimiliano Allegri
ARBITRO: Sacchi
MARCATORI: 49’ Adams (V)
AMMONITI: Basic (V), K.Perez (V)
ESPULSI: -
LE STATISTICHE
Il Napoli ha perso cinque delle sue prime nove partite stagionali tra tutte le competizioni (3V, 1N) per la prima volta dalla stagione 2001/02 (2V 2N 5P in quel caso con Gigi De Canio in panchina, quando il club militava in Serie B).
Il Napoli ha perso cinque delle sue ultime nove partite tra tutte le competizioni (3V, 1N), tante sconfitte quante nelle 29 precedenti (16V, 8N).
Filip Stankovic ha effettuato nove parate nella sfida contro il Napoli (incluso un rigore neutralizzato a Kevin De Bruyne), record per lui in un singolo incontro in carriera in Serie A.
Kevin De Bruyne ha sbagliato solo 3 dei 14 rigori calciati in carriera nei Big-5 campionati europei tra tutte le competizioni - l'ultimo di questi risaliva all'8 novembre 2020 in Manchester City-Liverpool di Premier League.
il Napoli ha perso contro una squadra neopromossa in Serie A per la prima volta dal febbraio 2025 (1-2 vs Como), interrompendo una striscia di nove risultati utili consecutivi contro queste avversarie nella competizione (7V, 2N).
Primo successo in questo campionato per il Venezia, che ha ottenuto la sua prima vittoria in Serie A dal 2-1 alla Fiorentina del maggio 2025. Da allora, prima di oggi i lagunari avevano raccolto otto sconfitte in otto incontri.
Secondo gol in questa Serie A per Akor Adams dopo quello realizzato l'11 settembre scorso contro la Fiorentina. L'attaccante con questa rete ha interrotto una striscia di 12 tiri senza segnare nella competizione.
Akor Adams è il primo giocatore militante in una squadra neopromossa a segnare un gol contro il Napoli in Serie A da Lorran in Napoli-Pisa 3-2 del 22 settembre 2025 e il primo a riuscirci in una sfida casalinga da Assane Diao con il Como il 23 febbraio 2025 (successo per 2-1 dei lariani in quel caso).
Secondo rigore parato in carriera da Filip Stankovic in Serie A dopo quello neutralizzato a Romelu Lukaku il 29 dicembre 2024, anche allora proprio contro il Napoli.
Il Venezia ha mantenuto la porta inviolata in una partita di Serie A per la prima volta dall'aprile 2025 (1-0 vs Monza), interrompendo una striscia di 12 incontri consecutivi senza alcun clean sheet nella competizione.
Secondo assist in carriera in Serie A per Simon Sohm dopo quello servito a Roberto Piccoli il 9 novembre 2025 contro il Genoa, quando entrambi vestivano la maglia della Fiorentina.
Il Napoli è una delle quattro squadre che hanno concluso almeno due primi tempi senza tirare nello specchio della porta in questa Serie A (vs Bologna e Venezia), assieme a Parma, Torino e Lecce.