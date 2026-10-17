Serie A, buona la prima per Nicola! Il Venezia vince 1-0 con la rete di Adams, crisi Napoli

A questo punto la squadra di Allegri si riversa in attacco, esponendosi alle ripartenze avversarie. Al 70’ Adams serve Albion Rrahmani, che conclude però debolmente. Negli ultimi 15’ è invece Stankovic show. Prima compie due uscite decisive su Hojlund, poi si rende protagonista di una parata bellissima su un tiro a giro di Lobotka. Nel finale il portiere dei lagunari si conferma sicuro, e non fa passare niente. Il Venezia ottiene i primi tre punti in campionato e Nicola si conferma imbattuto da subentrato: sono 4 vittorie e 2 pareggi in carriera. Terza sconfitta in sette partite di campionato per Allegri e il suo Napoli, che diventano 5 in 9 partite totali in stagione.