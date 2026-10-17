Le pagelle di Venezia-Napoli: Lucca e KDB due sciagure, Stankovic un fenomeno

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Il portiere del Venezia (inoperoso per un'ora) para poi di tutto e di più a cominciare dal rigore. Bene anche l'ex Juan Jesus. Nel Napoli ancora una volta Lucca imbarazzante e stavolta De Bruyne fallisce anche dal dischettodi Matteo Dotto
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VENEZIA
STANKOVIC 9 - Para un rigore non banale a De Bruyne, bravissimo nelle uscite basse, eccezionale quando con la manona sinistra mette in angolo un gran tiro di Lobotka dalla distanza. E anche quando nel finale dice no a un velenoso rasoterra di Allison.
HALHAL 6.5 - Attento e concentrato, gioca anche con personalità quando va in appoggio al centrocampo.
JUAN JESUS 7 - Ex sempre sul pezzo. Straordinario quando anticipa Hojlund con una chiusura che vale un gol.
MORENO 5 - Buon primo tempo, poi però commette il fallo sciagurato del rigore su Hojlund (dal 71' SCHINGTIENNE 6 - Ci mette applicazione e determinazione nell'assalto finale del Napoli).
HAINAUT 6 - Finisce con i crampi, frutto di una partita di sacrificio e attenzione.
KIKE PEREZ 6.5 - Corre dal primo all'ultimo minuto e sempre con lucidità. Troppo nervoso, però: regala un giallo per proteste.
BASIC 6 - Prestazione di sostanza, si prende un cartellino giallo per proteste (dal 71' HELGASON 6 - Venti minuti puliti, senza sbavature).
SOHM 6.5 - Intercetta il passaggio sbagliato di Lucca e lancia Adams per il gol dell'1-0. Il resto è corsa e sostanza (dall'81' L. FANNE SV).
HAPS 5.5 - Perde qualche pallone di troppo ma si fa comunque un discreto mazzo in mezzo al campo (dal 71' MAZZOCCHI 6 - Un altro ex voglioso di far bene e il suo lo fa fino in fondo).
YEBOAH 5.5 - Giochi poca palloni, fa qualche sponda ma anche spreca un paio di possibili azioni pericolose tirando in modo forsennato (dal 62' A. RRAHMANI 6 - Tiene comunque impegnata la retroguardia azzurra).
ADAMS 6.5 - Il gol e poco altro. Anzi, gol a parte non un granché. Ma entra nel tabellino dei marcatori e va bene così.
Allenatore NICOLA 7 - Dà la scossa a una squadra che aveva fatto 0 punti in 6 partite. La cazzimma... è tutta in Laguna.
NAPOLI
MERET 6 - Incolpevole sul gol, per il resto non è chiamato in causa con frequenza.
BEUKEMA 5.5 - Partita anonima, non ha gran lavoro dietro ma neppure si propone in avanti salvo un bel cross su cui Giovane non riesce ad arrivare (dal 62' POLITANO 5.5 - Sulla destra sprinta e mette in mezzo palloni, ma non basta).
RRAHMANI 5 - Aveva fatto tutto bene fino al gol del Venezia sul quale ha enormi responsabilità: Adams gli va via troppo facilmente.
BADIASHILE 6.5 - Il migliore dei tre centrali azzurri, sbaglia pochissimo e gioca con personalità.
DI LORENZO 6 - Avanti e indietro sulla fascia, con qualche buona idea e qualche pausa.
GILMOUR 5.5 - Tocca tanti palloni ma li gioca in maniera troppo scolastica. Mai un guizzo ma neanche errori particolarmente sanguinosi (dal 53' DE BRUYNE 4 - Pesante l'errore dal dischetto, per il resto invisibile o quasi).
LOBOTKA 5.5 - Regia stanca e priva di guizzi. Poche idee e tanti palloni perduti. Una sua conclusione dal limite è però la migliore occasione del Napoli: Stankovic gli strozza in gol l'esultanza.
SPINAZZOLA 5.5 - Si propone spesso sulla corsia di sinistra ma non crea quasi mai pericoli concreti (dall'81' OLIVERA SV)
GIOVANE 6 - Ci mette impegno e prova a scardinare lateralmente la difesa arancioneroverde. Ma non sempre ci riesce (dal 53' ALLISON 7- Lucido e intraprendente. Tira, serve assist e si trasforma in difensore salvando il possibile raddoppio veneziano).
McTOMINAY 5.5 - Va al piccolo trotto, ancora alla ricerca della migliore condizione.
LUCCA 4 - Non fa un tiro in porta (e questo non è solo colpa sua...), anzi, liscia clamorosamente l'unica opportunità. Perde quasi tutti i palloni che tocca compreso quello da cui nasce il gol di Adams. In 53 minuti fa solo una cosa giusta, una sponda per Beukema. Troppo poco (dal 53' HOJLUND 5.5 - Si batte come un leone e conquista il rigore che, stavolta, De Bruyne non trasforma).
Allenatore ALLEGRI 4 - Regala i primi punti al Venezia. Il primo tempo è imbarazzante, Stankovic fa la prima (delle sue tante belle parate) dopo un'ora.