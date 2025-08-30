Napoli: speaker resta Decibel Bellini, intrattenimento a società Geolier

Risolto il 'caso' scoppiato giovedì in casa Napoli: Daniele Decibel Bellini, speaker del San Paolo-Maradona dal 20210, rimarrà la voce delle formazioni e dei goal degli azzurri, mentre alla Golden Boys, società guidata da Geolier e dal fratello, andrà la direzione artistica degli show e dj set, con Timo Suarez a presentare il pre-match. Si è ricomposta così, dopo serrate riunioni e trattative - il Napoli sarà in campo per la prima partita casalinga della stagione alle 20.45 contro il Cagliari, la frattura creatasi giovedì con l'annuncio dell'addio a Bellini e dell'affidamento della direzione artistica degli eventi al Maradona alla società di Geolier, una decisione del Napoli che aveva suscitato vibranti proteste tra i tifosi con il passo indietro, nella notte tra giovedì e venerdì, del rapper partenopeo che aveva annunciato la volontà di non procedere al contratto tra la sua società e quella di Aurelio de Laurentiis.