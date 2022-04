Napoli, Spalletti: "Un ko che ci costa molto, quasi una sentenza. Mi dispiace per i napoletani"

QUI NAPOLI

Il tecnico degli azzurri dopo il match con la Fiorentina: "Il risultato è colpa nostra"

Tre sberle, tanto inattese quanto forti. Che la Fiorentina fosse un avversario difficile da affrontare lo si sapeva, che tuttavia avesse la forza di passare in vantaggio, venire recuperata e scattare nuovamente in avanti per poi resistere con tanta lucidità e perfetta organizzazione al ritorno del Napoli spinto dal pienone del Maradona è stata forse una sorpresa per lo stesso Spalletti. Splendida la prestazione degli uomini di Italiano, tanta frenesia e tensione invece fra gli azzurri, tenuti in partita dall'ottimo Osimhen e dal solito Mertens. Ma alla fine un ko che pesa come una montagna sui sogni scudetto del Napoli: "È una sconfitta che ci costa molto e che non ci meritavamo" ha dichiarato Spalletti nel post partita a Dazn. "Loro non hanno rubato nulla. Noi siamo partiti bene ma poi hanno preso il centrocampo. Dopo il pareggio eravamo dentro, c'era forse un fallo non fallo su Mario Rui sul gol del 2-1, poi il terzo è stato simile. Abbiamo alcune colpe, mi dispiace per il pubblico e per la squadra, che aveva avuto il giusto atteggiamento".

Uno stop che sarà difficile da metabolizzare: "È un pochino una sentenza - ha proseguito Spalletti - diventa difficile recuperare punti in poche partite. Non abbiamo altra scelta se non quella di continuare ad allenarci in maniera corretta e provare a fare più punti possibili". A caldo è anche difficile analizzare con lucidità quello che è successo: "Avevamo provato a sfruttare l'uno contro uno di Osimhen ma non siamo stati precisi e ci siamo un pochino allungati. Nel secondo tempo siamo rientrati bene, stavamo gestendo la gara dopo il pareggio poi su un pallone che abbiamo giocato molte volte nel primo tempo loro hanno costruito il gol. Poi è stato tutto più difficile, abbiamo avuto una gestione approssimativa sul loro terzo gol. Sull'1-1 però avevamo la gara in mano". Motivo in più per provare rammarico, pensando oltretutto ai tanti punti persi in casa in questa stagione: "È vero, ma poi ci sono state sempre situazioni particolari. Ci sono state gare che abbiamo attaccato per 90' e poi abbiamo preso gol. Anche oggi abbiamo perso, quando provavamo a ribaltare la gara e c'è stata questa azione su cui Mario Rui è stato sbilanciato. Il pallone di Ikonè è passato tra le gambe di Zanoli e va all'angolino, quindi non penso si possa dire che la squadra abbia preso gol perché non aveva equilibrio. Sono di varie origini le situazioni che ci hanno portato a queste sconfitte".

