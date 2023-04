Napoli, Sosa: "Contraccolpi psicologici dopo ko col Milan? La paura può essere utile"

Il giorno dopo il pesante ko contro il Milan, Napoli si è svegliata con il timore che la sconfitta in campionato possa avere ripercussioni anche nel doppio confronto in Champions. Soprattutto se poi dovesse essere ancora assente Osimhen. Interrogativi su cui si è espresso Roberto il Pampa Sosa, ex attaccante azzurro: "Contraccolpi psicologici? Sì, è possibile: ma la paura certe volte è utile..." Qui sotto il suo intervento.