Napoli, si ferma anche Olivera: il terzino lascia il ritiro dell'Uruguay

Non c'è pace per Massimiliano Allegri. Il suo Napoli è incappato in un'emergenza terzini, aggravata dall'infortunio rimediato in Nazionale da Mathias Olivera. Per il laterale sinistro gli esami hanno rintracciato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Di seguito il report medico emanato dal club partenopeo: "Mathias Olivera ha riportato un infortunio nel corso del ritiro della propria nazionale. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Olivera rientrerà in anticipo nella giornata odierna al SSC Napoli Training Center iniziando l'iter riabilitativo."