Napoli, ritiro precampionato a Dimaro-Folgarida dal 17 Luglio

Il Napoli inizierà il ritiro precampionato 2025 il prossimo 17 luglio nel tradizionale ritiro di Dimaro Folgarida, in Val di Sole. La squadra azzurra sarà ospitata nella località turistica del Trentino sino al 27 Luglio allenandosi alla Ski.it Arena, nella ormai consueta cornice di Carciato. Gli Azzurri partiranno dunque ancora una volta dalla Val di Sole, sugellando un legame ormai consolidato che si rinnova per il quattordicesimo anno di fila: un vero e proprio record nel panorama calcistico internazionale. Il mese di luglio offrirà ai tifosi partenopei l'occasione di osservare da vicino i propri idoli. Gli undici giorni di ritiro copriranno due fine settimana, dando ai tifosi l'opportunità di vivere una vacanza di totale relax e rigenerazione fisica in uno scenario unico, all'insegna della passione calcistica e dell'amore verso la natura più incontaminata. Il connubio tra il Club ed il Trentino è andato rafforzandosi di stagione in stagione. A comunicare ufficialmente le date del nuovo ritiro sono stati il presidente della Napoli Aurelio De Laurentiis, l'assessore al Turismo e Sport del Trentino, il Ceo di Trentino Marketing Maurizio Rossini e il Presidente dell'Apt Val di Sole Luciano Rizzi. "Sono felice di continuare questo bellissimo rapporto con il Trentino, dove il Napoli farà il suo quattordicesimo ritiro precampionato quest'anno. La Val di Sole - ha sottolineato il Presidente Aurelio De Laurentiis - crea l'atmosfera giusta per ritemprarsi dopo le fatiche di un'intera stagione. Quest'estate saremo presenti da subito con moltissimi giocatori per iniziare un percorso sempre più vincente".