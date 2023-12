Napoli piange Antonio Juliano, il capitano che portò Maradona e Krol in Italia

LA SCOMPARSA

Il calciatore partenopeo si è spento all'età di ottant'anni dopo aver vestito la maglia azzurra per diciassette stagioni e aver vinto l'Europeo 1968 con l'Italia

© facebook Il Napoli piange uno dei principali rappresentanti dello spirito della squadra come della città intera. Stiamo parlando di Antonio Juliano, spentosi nel capoluogo partenopeo all'età di ottant'anni a poche ore dal passaggio del suo amato club agli ottavi di Champions League. Una figura importante per la storia del Napoli che lo ha visto crescere nelle sue giovanili prima di esordire in Coppa Italia nel 1962 facendo così in tempo a vedere gli azzurri conquistare il primo trofeo nazionale della loro storia.

Il debutto in Serie A arriverà il 17 febbraio 1963 in un drastico 5-1 da parte dell'Inter che segnerà la discesa del Napoli in Serie B, ma proprio lì "Totonno" inizierà a vivere l'epopea con i partenopei che, sotto la guida di Bruno Pesaola, torneranno nella massima serie centrando subito il terzo posto in campionato e l'accesso alla Coppa delle Fiere. Il rapporto con le coppe europee non sarà mai uno dei migliori se si eccettua il successo nella Coppa delle Alpi 1966 e la Coppa di Lega Italo-Inglese 1976, tuttavia sono anni particolarmente felici per il Napoli che, con Juliano in campo, riesce a sfiorare lo scudetto per due volte, prima nel 1968 con Peasola e poi nel 1975 con Luis Vinicio in panchina.

Regista di una formazione capace di avvicinare più volte il successo in Coppa Italia, raggiunto per la seconda volta nel 1976 con la fascia da capitano, Juliano diviene un protagonista anche in Nazionale dove totalizza diciotto presenze tra le quali spiccano la semifinale e la finale dell'Europeo 1968 vinta contro la Jugoslavia oltre alla finale dei Mondiali 1970 persa per 4-1 con il Brasile.

Se si eccettua una breve parentesi al Bologna con cui conclude la carriera nel 1979, Juliano è sempre rimasto fedele al Napoli diventando uno degli uomini chiave della presidenza di Corrado Ferlaino portando in azzurro nel 1980 l'olandese Ruud Krol e nel 1984 l'argentino Diego Armando Maradona con cui vivrà alcuni dei momenti più felici di vissuta con e per il Napoli.