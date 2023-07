Napoli, paura per Ferlaino: cade dalle scale e si frattura il setto nasale

NAPOLI

Disavventura per il 92enne ex presidente: è vigile e anche in grado di fare qualche battuta

© ansa Disavventura e paura per Corrado Ferlaino. L'ex presidente del Napoli, 92 anni, è caduto dalle scale ed è stato ricoverato al Policlinico del capoluogo campano. L'uomo che ha portato Diego Armando Maradona sotto il Vesuvio si è rotto il setto nasale, ha riportato una botta in fronte ma è vigile, sta bene e si è anche concesso qualche battuta. Nelle prossime ore è in programma l'operazione per ricomporre la frattura. Intanto il Napoli ha immediatamente fatto gli auguri all'ex patron sui social: "Un augurio di pronta guarigione! Forza Presidente".

Ai microfoni di Fanpage, lo stesso Ferlaino racconta la dinamica dell'incidente domestico. "Sono caduto mentre ero in casa, inciampando in uno scalino. Niente di grave, sono finito per terra e ho battuto il naso - ha spiegato - Niente di particolare, solo un po' la caviglia, che poi è quella che mi ha causato la caduta".

