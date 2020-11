Ferlaino shock: "Se Pessotto avesse giocato a Napoli non avrebbe tentato il suicidio"

Da un'uscita pessima a un'altra altrettanto brutta. Entrambe riprovevoli. Dopo la frase choc, e poi corretta, di Cabrini su Maradona ("Se fosse venuto alla Juventus, ora non sarebbe morto"), ecco quella choccante di Corrado Ferlaino, l'ex presidente del Napoli che portò in Italia il fuoriclasse argentino, nel corso di un'intervista a RaiNews24: "E quel giocatore della Juve che si è suicidato? Al Napoli non sarebbe mai successo". Chiaro il riferimento a Gianluca Pessotto, l'ex difensore bianconero che nel 2006 tentò il suicidio a Torino. "Cabrini - ha poi concluso Ferlaino - è juventino, ha detto sciocchezze. E Maradona non sarebbe mai andato alla Juve perché era profondamente legato alla gente di Napoli".