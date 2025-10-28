Napoli, Oriali: "De Bruyne? Domani sapremo meglio. In settimana rientra Lukaku"

"La sconfitta di Eindhoven bisogna tenerla a mente come avvertimento e affrontare le partite con lo stesso spirito, con comunione d'intenti come visto contro I'Inter". Parole di Lele Oriali a Dazn prima della sfida contro il Lecce: "Come ho visto mister Conte? Venivamo da una sconfitta pesante con il Psv, l'umore di tutti non era dei migliori. L'assenza di De Bruyne? Sui tempi di recupero non sappiamo nulla, domani dovrebbe operarsi e sapremo meglio quando potrà ritornare, dai 3 ai 4 mesi. Ci dispiace perché si era inserito bene nel nostro schema e stava dando una grossa mano anche come esperienza. Dispiace però poi rientrerà Lukaku in settimana e speriamo di recuperarlo presto".