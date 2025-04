Napoli: occasione scudetto, ma il Bologna oggi fa paura

Certo è che, a conti fatti, quella del Dall'Ara sarà l'ultima grande curva del Napoli, perché da lì in avanti il calendario degli azzurri scende parecchio con quattro partite in casa nelle ultime sette e tutte avversarie decisamente alla portata. E allora è logico che l'attenzione sarà massima e la formazione, per forza di cose, la migliore possibile. Con il recupero di McTominay il ritorno al 4-3-3 è scontato. Lukaku sarà al centro di un attacco completato a destra da Politano e a sinistra da Neres. In mezzo al campo, oltre allo scozzese, ci saranno Lobotka e Anguissa. La difesa sarà la titolare con Di Lorenzo e Olivera sugli esterni e Rrahmani con Buongiorno al centro.



Qualche dubbio in più nel Bologna dove, ad esempio, Italiano dovrà scegliere tra Castro e Dallinga in attacco. Alle sue spalle Orsolini, Odgaard e Ndoye sono intoccabili, mentre in mediana si giocano due maglie Freuler, Ferguson e Pobega. Dietro dovrebbero essere sicuri di partire dall'inizio Beukema, Lucumì e Miranda, con un ballottaggio a destra tra Holm e De Silvestri. Attenzione ai rossoblù, perché sono in stato di grazia e in questa stagione hanno già saputo far male ad avversarie sulla carta più quotate. Piccola coincidenza: Bologna, dove l'Inter perse il sanguinoso scudetto contro il Milan, è di nuovo il centro della corsa tricolore. Conte lo sa e non può sbagliare.