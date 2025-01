Arrivano buone notizia da casa Napoli in vista della sfida con il Verona di domenica sera. Sia Kvara che Politano, da sapere Il Mattino, sono in netto miglioramento e potrebbero farcela per il match al cospetto degli scaligeri di Zanetti. Passi avanti anche sul fronte Olivera: il terzino punta ad essere almeno tra i convocati.