Napoli-Juventus, sassi contro il pullman bianconero. Chiellini: "Abituati a ben di peggio"

Momenti di alta tensione prima del match tra Napoli e Juventus allo Stadio Maradona. Il pullman della Juventus, infatti, è stato colpito da una sassaiola nel tragitto tra l'albergo e lo stadio con l'impatto delle pietre che avrebbe provocato la rottura o il danneggiamento di alcuni vetri del mezzo che trasportava squadra e staff. Un episodio che ha creato attimi di forte apprensione a bordo e richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine. Al momento non risultano feriti.