Polemiche sui social per un episodio avvenuto nel primo tempo di Napoli-Inter, con i tifosi azzurri che hanno protestato per un mancato calcio di rigore. Su un tiro di Spinazzola da fuori, Dumfries respinge con un gomito largo. L'arbitro non interviene e il VAR nemmeno, perché il braccio dell'interista viene considerato attaccato al corpo e comunque in modo che non aumenta il volume del corpo: il pallone gli sarebbe sbattuto sul petto o comunque addosso.