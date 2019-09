Buone notizie per il Napoli in vista di Sampdoria e Liverpool. Come informa il sito ufficiale del club azzurro, Lorenzo Insigne "è rientrato con la squadra e ha svolto tutta la seduta". Il numero 24 ha dunque superato i problemi muscolari che gli avevano fatto saltare il doppio impegno con la Nazionale. Per quanto riguarda gli altri giocatori, "Milik ha svolto parte di allenamento col gruppo e parte differenziato" e Tonelli ha proseguito il lavoro personalizzato.