Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport elogiando la squadra dopo la vittoria contro il Liverpool in amichevole. Il giocatore si è anche si è detto fiducioso per il campionato, visto che sente che la squadra si è rinforzata e che può contare sul fatto che sarà il secondo anno di lavoro con Ancelotti. Poi il mirino si è spostato sui singoli e l'esterno partenopeo ha parlato di Milik: "Gli ho detto di stare tranquillo. Arek è uno cui piace giocare molto per la squadra, ma è più attaccante e speriamo che segnando si sia sbloccato e ci dia una mano in più nella realizzazione. Ha tutto per diventare un grande cannoniere e la squadra lo aiuterà a far questo".