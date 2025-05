Napoli: il quarto scudetto in prima pagina sulla stampa estera

Il trionfo del Napoli nell'ultima giornata di campionato di serie A con la conquista del quarto scudetto della storia azzurra, celebrata già da ieri sera sui siti dei principali media europei, sportivi e non, è oggi tra i titoli di prima pagina tra nelle edizioni cartacee. In Francia, 'Le Figaro sport' sottolinea l'impresa della squadra di Antonio Conte, che ha superato di un solo punto l'Inter campione uscente e finalista della Champions League. In Spagna, sono il 'Mundo Deportivo' e 'Sport' a richiamare in prima la vittoria degli azzurri, sottolineando che si tratta del quarto titolo per il club partenopeo, mentre dal Portogallo è 'A Bola' a dedicare un titolo al Napoli. In Argentina, 'Olè' pennella commenti entusiastici ma in toni albiceleste, ricordando il grande ex azzurro Maradona, il secondo titolo di Simeone nel Golfo e la sconfitta dell'interista Lautaro Martinez.