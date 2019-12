Napoli, il destino di Ancelotti passa per il Genk, AdL ha già iniziato il casting

Non c'è pace in casa Napoli: il pareggio in rimonta di Udine dopo un primo tempo da dimenticare conferma, anzi, aggrava una crisi che sembra non avere fine. La vittoria in campionato manca agli azzurri addirittura dal 19 ottobre: una serie così negativa non si vedeva dal 2010. Ribaltoni in vista? Di certo non da parte di Ancelotti, che non ha mai preso in considerazione l'idea delle dimissioni e che anzi ha dichiarato nel dopo partita che "In questo progetto mi sento più coinvolto ancora di più adesso che le cose non vanno bene". Da parte sua il presidente De Laurentiis ha chiamato al telefono il tecnico mentre era sul bus per l'aeroporto per parlare della gara appena conclusa. Intanto riflette sul futuro: la partita di martedì in Champions League contro il Genk è decisiva sia per il cammino del Napoli in Europa che per le sorti dell'allenatore emiliano.