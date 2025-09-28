Lecce, Di Francesco: "Spero sia la gara della svolta. Camarda? Continui così"

"Spero sia la partita della svolta. La squadra ha meritato ampiamente il risultato, sarebbe stata una beffa totale perdere. Mi è piaciuta la determinazione, abbiamo sofferto un po' solo all'inizio, ma dopo il gol ho visto cose interessanti. Teniamoci questo punto, deve essere un punto di partenza". Così il tecnico del Lecce Di Francesco dopo il pareggio in extremis contro il Bologna. "Camarda? Gli ho detto di continuare a lavorare così, con disponibilità nei confronti di tutti. Ci darà una grossa mano per raggiungere il nostro obiettivo".