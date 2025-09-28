Bologna, Italiano: "Non abbiamo gestito bene gli ultimi palloni"

"Eravamo stati bravi a rimetterla a nostro vantaggio ma poi non abbiamo gestito bene gli ultimi palloni. Ho ruotato tanti uomini, col rischio calcolato di perdere un po’ di identità: cogliamo comunque qualche segnale positivo, aggiungiamo un punto alla nostra classifica e continuiamo il nostro percorso". Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano commenta così la vittoria sfuggita all'ultimo sul campo del Lecce. "La rosa è lunga, ora ci aspetta il Friburgo, teniamo conto che nell’arco della stagione ci saranno sempre momenti di alti e bassi”.