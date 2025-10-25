Napoli, Di Lorenzo: "Rigore? Ho sentito il contatto, non è una simulazione"

"Dal campo sono andato giù perché ho sentito il contatto da dietro. Penso che l'hanno rivisto, dal campo ho sentito un contatto che non mi ha fatto stare in piedi. Non è una simulazione, l'arbitro poi ha valutato". Così a Dazn Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, dopo la vittoria sull'Inter. "Cosa ci aveva chiesto Conte? Avevamo preparato prevalentemente l'attacco alla profondità di Neres se arrivava all'uno contro uno con Acerbi, quando si staccava sono stati bravissimi i centrocampisti a inserirsi sono molto bravi in questo e anche stasera abbiamo fatto due gol molto belli".