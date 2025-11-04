Napoli, Di Lorenzo: "Meritavamo la vittoria"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha analizzato così il pareggio contro l'Eintracht Francoforte: "Abbiamo fatto un'ottima gara. C'è mancato fare gol, essere più concreti, più precisi nell'ultimo passaggio, nella rifinitura. È stata una partita combattuta, sappiamo che sono una squadra fisica. Dispiace solo non aver segnato e non aver vinto la partita, che sicuramente per quello che si è visto in campo, secondo me meritavamo. Siamo una squadra che ha la capacità anche di leggere i momenti, perché abbiamo rischiato veramente poco, se non per due rimpalli. Su queste basi bisogna continuare a crescere anche sulle prestazioni dei nuovi, che oggi hanno dato un contributo importante".